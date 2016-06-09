Ташкент, 9 июня, 2016, 22:00 — ИА Регнум. В МЧС подтвердили факт взрыва на предприятии в Ташкенте. Взрыв произошел в Яккасарайском технопарке, на территории которого находится ряд предприятий, сообщил ИА REGNUM представитель МЧС республики.

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«Взрыв произошел примерно в 22.15 (21.15 мск) на территории бывшего текстильного комбината, где сейчас располагается Яккасарайский технопарк. Причиной взрыва стало возгорание в цехе одного из предприятий», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, пожарные расчеты незамедлительно прибыли на место происшествия. «В настоящее время пожар локализован. Ведомство пока не располагает данными о пострадавших в результате взрыва», — сообщил представитель МЧС.