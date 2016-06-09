Орел, 9 июня, 2016, 21:53 — ИА Регнум. 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием двух маршрутных автобусов в Орле 9 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном УМВД.

kiawheels.ru Разбитое стекло маршрутки

Авария произошла около 14:00. По предварительным данным, водитель маршрутного ПАЗа, следовавший по улице Московской со стороны улицы Орджоникидзе, столкнулся с другим ПАЗиком, который ехал в том же направлении, а затем еще и с автомобилем УАЗ.

В результате аварии травмы получили 11 человек. Трое пострадавших — все женщины — госпитализированы. Остальным медицинская помощь была оказана на месте.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают причины аварии.