В Орле в ДТП с маршрутками пострадали 11 человек
Орел, 9 июня, 2016, 21:53 — ИА Регнум. 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием двух маршрутных автобусов в Орле 9 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном УМВД.
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Разбитое стекло маршрутки
Авария произошла около 14:00. По предварительным данным, водитель маршрутного ПАЗа, следовавший по улице Московской со стороны улицы Орджоникидзе, столкнулся с другим ПАЗиком, который ехал в том же направлении, а затем еще и с автомобилем УАЗ.
В результате аварии травмы получили 11 человек. Трое пострадавших — все женщины — госпитализированы. Остальным медицинская помощь была оказана на месте.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают причины аварии.