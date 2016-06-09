Вашингтон, 9 июня, 2016, 21:47 — ИА Регнум. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который является кандидатом на пост президента США от Демократической партии, фактически заявил о выходе из президентской гонки. Об этом он заявил сегодня, 9 июня, в эфире CNN.

Phil Roeder Берни Сандерс

Сандерс рассказал, что встретился с президентом США Бараком Хусейном Обамой, после этой встречи он заявил, что поддержит своего единственного конкурента в Демократической партии — бывшего государственного секретаря Хиллари Клинтон — в борьбе с вероятным кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.

«Я намерен сделать все от меня зависящее, чтобы не допустить Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов», — сказал Сандерс. Он добавил, что в ближайшее время встретится с Клинтон, чтобы создать совместную стратегию победы над Трампом, «чтобы власть в стране представляла весь народ, а не один его процент».

Сандерс пока официально не вышел их президентской гонки, но своим заявлением дал понять, что шансов стать единым кандидатом от демократов у него нет. В какую сторону качнется электорат Сандерса сказать трудно. Трамп накануне уже призвал сторонников Сандерса перейти на его сторону.