Москва, 9 июня, 2016, 21:26 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации опровергло сообщение министерства иностранных дел Турции о том, что Воздушно-космические силы России якобы нанесли авиаудары по гражданским объектам в сирийском городе Алеппо 8 и 9 июня. Соответствующее заявление сделал журналистам сегодня, 9 июня, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

Он заявил, что ВКС РФ никаких ударов по сирийскому городу Алеппо не наносили. «Напомню, что ни одно из ранее выдвинутых в адрес ВКС России обвинений не было подтверждено хоть какими-либо доказательствами», — отметил Конашенков. Он также подчеркнул, что Минобороны РФ всегда опровергает подобные ложные заявления с использованием данных объективного контроля. Такие обвинения почему-то очень быстро забываются критиками России, отметил Конашенков.

Напомним, ранее сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил ВКС РФ в бомбежках Алеппо на фоне массового наступления боевиков на этот город. Это заявление МИДом Турции было сделано на фоне переговоров министров обороны России, Сирии и Ирана, которые проходили сегодня в Тегеране. Главы оборонных ведомств трех стран обсуждали координацию совместных действий против боевиков террористических организаций «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (обе организации запрещены в России).