Будапешт, 9 июня, 2016, 21:14 — ИА Регнум. Венгрия планирует закрыть крупнейший из оставшихся центров приема мигрантов и беженцев, передает Daily Mail.

Глава администрации венгерского премьера Янош Лазар сообщил, что власти не нуждаются больше в комплексе города Бичке недалеко от Будапешта, потому что им удалось остановить потоки миграции.

Лагерь в Бичке рассчитан на 500 человек, но в нем, как правило, размещали больше беженцев. В декабре Венгрия закрыла центр приема в восточной части города Дебрецен, открытый в югославскую войну и вмещавший 1200 человек.

Десятки мигрантов каждый день все еще прибывают в Венгрию, ломая колючие заграждения, построенные в 2015 году на границе с Сербией. Оказавшись на венгерской стороне беженцы, не медля, перебираются в Германию и страны Западной Европы.