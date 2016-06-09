Калуга, 9 июня, 2016, 20:53 — ИА Регнум. Сегодня, 9 июня, в Жуковском районе Калужской области, в рамках семинара молодых лидеров Германо-Российского Форума, который проходил в эти дни в регионе, состоялась дискуссия на тему: «Утилизация и переработка отходов», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области В музее мусора

По информации министерства экологии и природных ресурсов, в дискуссии приняли участие эксперты, школьники, а также руководители экологических проектов, реализуемых на калужской земле.

Калужский министр Варвара Антохина рассказала, что в регионе с 2014 года действует программа по охране окружающей среды. Одна из приоритетных задач на ближайший период — создание в Калужской области отходоперерабатывающей индустрии. Глава ведомства также познакомила аудиторию с реализуемыми на территории региона эко-проектами: эко-марафон «Переработка», «Экобокс», «Мы разделяем».

На встрече отмечалось, что для России и Германии очень важно сохранить сотрудничество по вопросам экологической безопасности, а также совместно изучать факторы воздействия производственной деятельности на экологию городов и находить пути решения общих проблем. Участники Форума выразили уверенность, что российско-германское сотрудничество послужит достижению глобальных целей не только в защите окружающей среды, но и в сохранении мира и стабильности в обществе.

В этот же день делегаты форума посетили художественный музей мусора «МУ МУ», оригинальная экспозиция которого вызвала у них большой интерес.