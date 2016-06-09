Московская область, 9 июня, 2016, 20:49 — ИА Регнум. План по строительству завода Daimler в Подмосковье одобрена Минпромторгом, об этом заявил заместитель директора департамента транспортного и спецмашиностроения Минпромторга РФ Всеволод Бабушкин.

Mercedes Racer. 1910-1914 гг

На данный момент переговоры идут на более глубокой стадии развития. Как сообщил Бабушкин, следующей ступенью является то, что теперь решение за мерами со стороны правительства области. Если Московская область это поддержит, проект будет иметь дальнейшее продолжение. Речь идет о локализации производства автомобилей Mercedes в Подмосковье — в строящемся индустриальном парке «Есипово», который расположен в Солнечногорском районе.

Переговоры о строительстве завода по производству Mercedes в России идут более 10 лет. Первоначально под строительство завода рассматривались площадки в Казани, Свердловской области и Санкт-Петербурге. Северная столица выступала наиболее вероятным претендентом на размещение завода, так как там уже существуют несколько автомобильных заводов, к тому же наличие портов является одним из сильнейших преимуществ города. Ещё в 2015 году автомобильный концерн Daimler-Benz AG обратился к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой бесплатно предоставить площадку с инженерными коммуникациями под строительство завода по производству легковых машин, однако переговоры в результате закончились ничем. А уже в 2016 году поступала информация о том, что завода немецкого автоконцерна в России и вовсе не будет, и причиной этому назвали экономический спад в России.