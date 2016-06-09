Берлин, 9 июня, 2016, 20:47 — ИА Регнум. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель аплодировала председателю германского бундестага Норберту Ламмерту, который выступил в парламенте с критикой в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сегодня, 9 июня, пишет Die Welt.

bundeskanzlerin.de Ангела Меркель и Реджеп Тайип Эрдоган. Анкара, 8 февраля 2016 года

Речь Ламмерта неоднократно прерывалась бурными аплодисментами германских парламентариев. Активно аплодировала и канцлер Меркель, которая присутствовала на заседании.

«То, что демократически избранный президент в XXI веке выступает с критикой демократически избранных депутатов бундестага, подвергая сомнению их турецкое происхождение и называя их кровь испорченной, не представляется мне возможным», — сказал председатель бундестага.

Напомним, Эрдоган сделал несколько резких высказываний в адрес германских парламентариев, которые приняли резолюцию, осуждающую геноцид армян в Османской империи в 1915 году.