Москва, 9 июня, 2016, 20:27 — ИА Регнум. С официального сайта МИД России была удалена информация о проведении в Санкт-Петербурге трехстороннего саммита по нагорно-карабахскому урегулированию.

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9 июня примерно в 14:35 мск, на сайте МИД России появилось сообщение о встрече статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел России Г. Карасина с послом Франции в России Ж.-М.Рипером.

«В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с международными усилиями по разрешению кризиса на Украине, а также подготовка к трехстороннему саммиту по нагорно-карабахскому урегулированию в Санкт-Петербурге. Была затронута ситуация на Южном Кавказе и в Центральной Азии», — говорилось в сообщении. В подобном содержании сообщение присутствует на множестве информационных сайтов.

В настоящий момент — 20:20 мск, в сообщении на сайте МИД информация о подготовке к трехстороннему саммиту по нагорно-карабахскому урегулированию в Санкт-Петербурге отсутствует.

«9 июня статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Г. Карасин принял посла Французской Республики в Российской Федерации Ж.-М.Рипера по его просьбе. Посла сопровождал сопредседатель Минской группы ОБСЕ, посол Франции по вопросам «Восточного партнерства» П.Андрие.

В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с международными усилиями по разрешению кризиса на Украине, а также проблемы нагорно-карабахского урегулирования.

Была затронута ситуация на Южном Кавказе и в Центральной Азии», — говорится в сообщении МИД России после поправки.

Ранее о готовящемся саммите по нагорно-карабахскому урегулированию сообщил временный поверенный в делах Франции в Армении Николя Фай. 6 июня он сообщил, что с целью урегулирования карабахского конфликта в ближайшее время будет проведен саммит, не сообщив, однако, других подробностей.

16 мая в Вене президенты Серж Саргсян и Ильхам Алиев встретились с госсекретарем США, главой МИД России и госсекретарем по европейским вопросам Франции, после чего посредники заявили, что «президенты договорились о следующей встрече, которая состоится в июне в месте, выбранном по согласию сторон, с целью возобновить переговоры вокруг всеобъемлющего урегулирования конфликта».