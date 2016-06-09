Нижний Новгород, 9 июня, 2016, 20:27 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области намерены обратиться с рекомендаций к областному правительству установить ключевые показатели эффективности деятельности регионального оператора капремонта. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом было заявлено в ходе заседания комитета по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса регионального Заксобрания.

consultantpuls.ru Капремонт

В частности, предлагается учитывать своевременную организацию конкурсов, достижение плановых объемов ремонта, обеспечение качества ремонта, в том числе по итогам претензионной работы с подрядчиками, своевременность и объективность рассмотрения обращений граждан.

Кроме того, депутаты предлагают учитывать опыт и деловую репутацию при отборе исполнителей работ и услуг по капитальному ремонту при организации конкурсных процедур по отбору подрядчиков.

Региональному оператору предлагается ввести и применять штрафные санкции к поставщикам услуг по приему и перечислению взносов на капитальный ремонт, изготовлению и доставке платежных документов за некачественное исполнение обязанностей по договору, в том числе послужившее основанием для жалоб граждан.

По данным Заксобрания, в Нижегородской области в 2016 году силами регионального оператора планируется провести капитальный ремонт 900 домов.

В 2015 году в рамках реализации программы капремонта региональным оператором было отремонтировано 177 многоквартирных домов, из них устраняются замечания по трем домам.

«Если в прошлом году темпы капитального ремонта многоквартирных домов были невысокие, то на этот год запланирован большой объем работ. Проводятся конкурсы, начинаются ремонтные работы, активно ведется подготовка проектно-сметной документации. Но самое главное, что, в отличие от других взносов, например, на содержание общедомового имущества домоуправляющими компаниями, по которым информация часто недоступна населению, можно открыть программу и увидеть, в какие сроки и на что тратятся деньги фондом капитального ремонта», — заявил председатель комитета Олег Шавин.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2016 года выяснилось, что собранные с жителей средства на капремонт не направляются по назначению, а обесцениваются на банковских счетах под влиянием инфляции,

На 1 февраля 2016 года с граждан и организаций на проведение капитального ремонта многоквартирных домов собрано 1,89 млрд рублей. При этом непосредственно на выполнение ремонтных работ было направлено 447 млн рублей.

Остальные средства были размещены в банках под очень небольшую или вообще нулевую процентную ставку.