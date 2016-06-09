Москва, 9 июня, 2016, 20:27 — ИА Регнум. Бывшему начальнику службы безопасности компании ЮКОС Алексею Пичугину, который приговорен к пожизненному заключению, отказано в прошении о помиловании. Об этом сегодня, 9 июня, сообщила журналистам адвокат Пичугина — Ксения Костромина.

Юрий Орлов. Тупик. 1993

Она сообщила, что Пичугин написал прошение о помиловании, так как это была единственная юридическая возможность для его освобождения. «Он уже получил на него отказ», — сказала Костромина.

Юрист напомнила, что Пичугин не считает себя виновным в преступлениях, по которым отбывает пожизненный срок. Поскольку закон не регулирует количество подач прошений о помиловании, Пичугин может вскоре написать новое, отметила Костромина.

Напомним, Пичугин был признан виновным в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Заказчиком этого преступления, и ряда других, был признан бывший акционер ЮКОСа Леонид Невзлин. На данный момент Невзлин проживает в Израиле и приговорен к пожизненному заключению заочно.