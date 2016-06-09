Воронеж, 9 июня, 2016, 20:06 — ИА Регнум. Высокую оценку темпам реализации инвестпроектов в рамках программы поддержки инвестиционных проектов на основе проектного финансирования в Воронежской области дал заместитель министра экономического развития Российской Федерации Николай Подгузов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора по итогам визита замминистра в регион 9 июня.

Представитель министерства в регионе побывал на предприятии ООО «ЭкоНиваАгро» в селе Верхний Икорец Бобровского района, на ОАО «Лискимонтажконструкция» в городе Лиски, а также на ООО «Молоко-Черноземья» в селе Архангельское Аннинского района.

В ходе встречи с заместителем главы Минэкономразвития РФ губернатор Воронежской области Алексей Гордеев привел примеры успешной реализации в регионе проектов по созданию мясного, молочного и нефтегазового кластеров.

Николай Подгузов дал высокую оценку ходу реализации инвестиционных проектов в Воронежской области. Он отметил, что темпы реализации инвестпроектов соответствуют графику.

«Более того, два проекта реализованы, молочные фермы запущены, выходят на проектную мощность. Что касается металлургического предприятия, то все тоже в графике, к концу года планируется уже сдача в эксплуатацию и налаживание промышленного производства. Я считаю, что предприятия Воронежской области, которые были заявлены для участия в программе, полностью реализуются по тем планам, которые были предложены изначально, и лишний раз мы убедились в правильности выбора», — отметил Николай Подгузов.

На встрече глава региона также обсудил перспективы участия Воронежской области в Программе поддержки инвестиционных проектов на 2016−2017 годы.

Алексей Гордеев отметил, что сегодня регион является крупнейшим производителем зерна, однако значительная его часть вывозится из региона.

«Мы на сегодня примерно 1,5 млн. тонн зерна вывозим, являясь экспортером сырья — это, конечно, как продавать нефть. Нам важнее все переработать, что дает более устойчивую, глубокую экономику», — сказал губернатор.