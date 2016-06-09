Нью-Йорк, США, 9 июня, 2016, 20:02 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун планирует посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 16 июня и встретиться там с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сегодня, 9 июня, сообщила пресс-служба генсека Всемирной организации.

(сс) Ministerie van Buitenlandse Zaken Пан Ги Мун

В пресс-службе Пан Ги Муна сообщили, что 16 июня он будет в Санкт-Петербурге, где пройдет Международный экономический форум — ежегодная конференция, посвященная экономическим и бизнес-вопросам под покровительством президента России.

Напомним, ранее председатель оргкомитета ХХ Петербургского международного экономического форума, руководитель аппарата правительства России Сергей Приходько сообщил журналистам, что на форуме ожидается присутствие высоких гостей.

Всего в ПМЭФ в этом году примут участие более 10 тысяч человек. Деловая программа форума включает в себя около 100 различных мероприятий. В ней примут участие около 200 экспертов и модераторов более чем из 30 стран.