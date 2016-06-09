Ульяновск, 9 июня, 2016, 19:53 — ИА Регнум. В Ульяновской области выявлен факт хищения руководителем одного из местных крестьянско-фермерских хозяйств денежных средств в особо крупном размере, выделенных в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров Ульяновской области на период 2012—2014 годы».

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По данным регионального управления ФСБ РФ, женщина подготовила фиктивные документы, которые направила в региональный Минсельхоз, который признал ее начинающим фермером.

В рамках госпрограммы женщина получила из бюджета 1,2 млн рублей, которые должна была направить на закупку сельхозтехники и животных. Вместо этого женщина распорядилась полученными средствами по своему усмотрению.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере»).