Берлин, 9 июня, 2016, 19:50 — ИА Регнум. Германия стремится включить документы и записи известного суда 1960-ых годов над лидерами концлагеря «Освенцим» в реестр ЮНЕСКО под названием «Память мира», передает Business Insider.

Ворота Освенцима

Суд 1963−1965 гг. во Франкфурте над 22 бывшими членами СС стал самым большим после Нюрнбергского процесса и явился поворотным моментом в попытке Западной Германии (ФРГ) разобраться со своим нацистским прошлым.

Правительство земли Гессен, где находится Франкфурт-на-Майне, сообщил, что 454 файла и 103 аудиозаписи переданы в ЮНЕСКО. По словам немецких чиновников, решение о возможности включения документов в реестр ожидается в 2017 году.

Память мира (англ. Memory of the World) — программа ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) для защиты документального наследия мира.