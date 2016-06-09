Рим, 9 июня, 2016, 19:43 — ИА Регнум. Итальянские врачи говорят, что у экс-премьера Италии Сильвио Берлускони обнаружена аортальная недостаточность, требующая хирургического вмешательства для замены сердечного клапана, передает ABC News.

Ricardo Stuckert/PR Сильвио Берлускони

Личный врач Берлускони — Альберто Зангрилло сообщил журналистам, что после четырехчасовой операции 79-летнему миллиардеру станет «лучше, чем раньше». Операция запланирована на середину следующей недели (13−19 июня).

Берлускони, который пользуется кардиостимулятором, 5 июня пожаловался на сердечные нарушения. Зангрилло посоветовал ему вернуться из Рима в Милан, чтобы пройти обследование. После него врач поставил диагноз о серьезном случае аортальной недостаточности, при которой неплотность аортального клапана сердца ведет к циркуляции крови в обратном направлении.