Ульяновск, 9 июня, 2016, 19:42 — ИА Регнум. В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении троих членов преступной группы, подкупавших участников электронных аукционов.

pixabay.com Подкуп

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, преступная схема, разработанная членами группы, состояла в подкупе участников аукционных торгов в интересах определенной фирмы, руководство которой после победы в аукционе расплачивалось со злоумышленниками средствами, полученными по государственному контракту.

В частности, в 2015 году члены группы передали директору одной из строительных фирм денежные средства в сумме более 20 тыс. рублей за «проигрыш» возглавляемой им коммерческой организации в электроном аукционе на получение права на заключение государственного контракта по ремонту помещений Ульяновской государственной сельхозакадемии.

Деятельность организованной группы пресечена в результате совместных мероприятий СК РФ и ФСБ РФ.

В зависимости от роли каждого участника группы, ее члены обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 204 УК РФ («Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за бездействие в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением»), ч.5 ст. 33, ч. 1 ст. 204 УК РФ («Пособничестве в незаконной передаче лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за бездействие в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением»).

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.