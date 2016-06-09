Минск, 9 июня, 2016, 19:40 — ИА Регнум.



abff.by Дом футбола Ассоциации «Белорусская федерация футбола»

Директор департамента судейства и инспектирования Ассоциации «Белорусская федерация футбола» задержан 7 июня в своём рабочем кабинете сотрудниками минской милиции, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.430 Уголовного Кодекса Белоруссии («Получение взятки»).

«По данному факту Московским РУВД г. Минска возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудниками милиции проводятся неотложные следственные действия», — сказано в официальном сообщении.

На какую сумму соблазнился Андрей Жуков — не сообщается. По неофициальной информации, правоохранителями задержаны также другие деятели футбольной сферы постсоветской республики, в том числе один из футбольных судей.

Вероятно, по случайному совпадению в «Белорусскую федерацию футбола» в это же время трудоустраивается другой видный специалист — бывший генеральный менеджер хоккейного клуба «Динамо-Минск» Владимир Бережков, который недавно освободился из СИЗО, где находился с августа 2014 года. Менеджеру (в недавнем прошлом — спортивному критику) инкриминировалось совершение коррупционных преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший генеральный менеджер ХК «Динамо-Минск» Владимир Бережков признал свою вину и возместил ущерб в размере около 3 млрд белорусских рублей. Арестованный незадолго до него гендиректор этого же клуба Максим Субботкин, также обвинявшийся в коррупции, оказался менее удачлив.