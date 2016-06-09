Амстердам, 9 июня, 2016, 19:36 — ИА Регнум. В Нидерландах разбился истребитель F-5 ВВС Швейцарии, который прибыл для участия в авиашоу. Об этом сегодня, 9 июня, сообщает телеканал NOS News.

Tim Felce (Airwolfhound) Истребитель F-5 пилотажной группы «Patrouille Suisse»

Сообщается, что пилот успел катапультироваться из самолета. Он не пострадал и доставлен в больницу для обследования.

Информация о причинах катастрофы пока не поступала.

В министерстве обороны Швейцарии сообщили, что истребитель F-5 прибыл в Нидерланды в составе пилотажной группы ВВС страны «Patrouille Suisse». Эта группа должна была принять участие в авиашоу.