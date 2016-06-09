Москва, 9 июня, 2016, 19:30 — ИА Регнум. Министерство финансов Российской Федерации с 13 июня повышает минимальную розничную цену на водку. Соответствующий приказ Минфина опубликован сегодня, 9 июня, на официальном интернет-портале правовой информации.

Сергей Неманов Водка

Сообщается, что минимальная розничная цена за бутылку 0,5 л водки повышается со 185 рублей до 190 рублей. Минимальная отпускная цена водки повышается со 162 до 165 рублей за 0,5 литра, оптовая — со 170 до 174 рублей.

При этом минимальные розничные цены на коньяк и бренди остаются прежними — 322 и 239 рублей за бутылку соответственно.

Напомним, минимальные цены на алкоголь в России устанавливаются с 2009 года, как мера борьбы с теневым производством. С того периода цены ежегодно повышались. В 2014 году минимальная цена на водку была повышена дважды — с 11 марта — до 199 руб., с 1 августа — до 220 руб. С 1 февраля 2015 года цена была снижена до 185 рублей. В 2015 году цена не менялась. Теперь она снова повышена до 190 рублей.