Симферополь, 9 июня, 2016, 19:28 — ИА Регнум. В Симферополе говорить о вводе платной системы въезда в город преждевременно, поскольку есть другие способы победить пробки в городе, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный архитектор столицы Крыма Эрнст Мавлютов.

Юрий Пименов. Новая Москва. 1937

«В Симферополе это пока преждевременно. Проблема с пробками в средних городах решается не таким образом, а с помощью специальных мер: расширения карманов для общественного транспорта, математического просчитывания транспортных потоков; и только в последнюю очередь — как крайняя мера — внедрения платной системы. В средних городах, особенно в Симферополе, считаю, что пока рано об этом говорить», — сказал архитектор.

Ранее Эрнст Мавлютов занимал пост главного архитектора Казани, где участвовал в разработке системы платного въезда в город, и считает, что там она была уместна. По мнению архитектора, платный въезд нужно делать только в перегруженные транспортом города-миллионники. «Систему нужно вводить в городах-миллионниках, в Москве я считаю, что это обязательно», — заявил Мавлютов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня профильный комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект «Об организации дорожного движения…»., в частности, предусматривавший наделение региональных и муниципальных властей полномочиями на установление платы за движение транспортных средств по дорогам. Рассмотреть законопроект в первом чтении планировали 7 июня. В этот день в Москве возле здания Госдумы РФ депутаты и общественники провели акцию протеста против принятия законопроекта. По данным первого замглавы фракции «Справедливая Россия» Михаила Емельянова, обсуждение законопроекта перенесли на осень.

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