Воронеж, 9 июня, 2016, 19:19 — ИА Регнум. Воронежские депутаты законодательно закрепили положения о независимой оценке качества оказания услуг медицинскими организациями в форме общественного контроля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Воронежской областной думы, соответствующие изменения в закон «О здравоохранении в Воронежской области» приняты 9 июня.

Пресс-служба Воронежской областной думы Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов

Оценку качества медуслуг будет проводить общественный совет, который будет сформирован департаментом здравоохранения совместно с общественными объединениями по защите прав граждан в сфере охраны здоровья и медицинскими профессиональными некоммерческими организациями.

Председатель Воронежской облдумы Владимир Нетесов подчеркнул, что возможность проведения независимой оценки поможет своевременно выявить и устранить недостатки в работе лечебных учреждений.

«Нужно отметить, что оценка качества в медучреждениях уже проводится и не является для них новой нормой. Поправка в областной закон вызвана необходимостью привести его в соответствие с федеральным», — подчеркнул Владимир Нетёсов.