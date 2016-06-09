Мюнхен, Германия, 9 июня, 2016, 19:05 — ИА Регнум. Для Христианско-социального союза (ХСС), одной из правящих партий Германии, эта неделя стала провальной, передает Spiegel.

euractiv.com Лидер Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер

7 июня ушел в отставку депутат баварского ландтага Михаэль Брюкнер. Прокуратура обвинила политика в том, что он вступил в половой контакт с несовершеннолетней девушкой. Брюкнер признался, что он по объявлению в Интернете договорился встретиться с девушкой в канун ее 16-го дня рождения и заплатил ей за секс. 51-летний Брюкнер сказал, что ему стыдно за свой поступок.

Спустя два дня, 9 июня премьер-министр Баварии и лидер ХСС Хорст Зеехофер узнал о другом инциденте. На этот раз «падающей звездой» христианских социалистов оказался член горсовета Мюнхена и председатель Ремесленного совета Мюнхена и Верхней Баварии (Handwerkskammer für München und Oberbayern) — Георг Шлагбауэр. 44-летний чиновник сложил с себя все полномочия. Свое решение он объяснил семейными делами и проблемами со здоровьем. Однако вскоре стало известно, что прокуратура Мюнхена ведет в отношении Шлагбауэра расследование по факту приобретения наркотиков.

Напомним, ХСС входит во фракцию «CDU/CSU» с Христианско-демократическим союзом (ХДС) — партией Меркель. Вместе с социал-демократами (СДПГ) они составляют «большую правящую коалицию» в бундестаге.