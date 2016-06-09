Москва, 9 июня, 2016, 19:03 — ИА Регнум. Сирийская правительственная армия в ближайшее время начнет наступление на контролируемую террористами часть города Алеппо, а также на город Ракка, который считается «столицей» террористической организации «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России). Об этом сегодня, 9 июня, сообщил журналистам посол Сирийской Арабской Республики в Москве Рияд Хаддад.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знамя

Дипломат заявил, что в Алеппо скоро начнется решающее сражение, победа в котором может ознаменовать поражение всех террористических группировок в Сирии. «В ближайшее время сирийская армия начнет движение в сторону Алеппо и, благодаря поддержке ВКС РФ, город будет освобожден от боевиков», — сказал Хаддад.

Он также подтвердил, что сирийская армия при поддержке ВКС РФ успешно продвигается к Ракке, которая является «столицей» «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России).