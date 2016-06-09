Липецк, 9 июня, 2016, 19:03 — ИА Регнум. Никаких уголовных дел относительно ОЭЗ «Липецк» не возбуждалось, не ведется и предмета для обсуждения нет. Так прокомментировал ИА REGNUM 9 июня информацию о нарушениях, выявленных в липецкой особой экономической зоне генеральный директор ОАО ОЭЗ ППТ «Липецк» Иван Кошелев.

kremlin.ru Дмитрий Медведев посещает ОЭЗ «Липецк». 2010

Директор липецкой ОЭЗ отметил, что процесс оптимизации и отказа от неэффективных ОЭЗ начался еще два года назад, причем этот процесс инициирован прежде всего на базе успешной деятельности промышленных площадок «Липецк» и «Алабуга».

«На сегодняшний день управляющей компанией ОАО ОЭЗ ППТ «Липецк» привлечено 47 компаний резидентов из 14 стран мира с объемом заявленных инвестиций 146 млрд руб. Объем освоенных инвестиций компаний резидентов — 32,23 млрд руб. В развитие ОЭЗ ППТ «Липецк» через взносы в уставной капитал управляющей компании вложено 4,2 млрд руб. средств федерального бюджета», — привел данные Иван Кошелев.

На данный момент, добавил гендиректор, на площадке ОЭЗ работает 15 предприятий резидентов, причем пять из них были запущены в 2015 году.

«В 2014—2015 годах управляющей компанией было израсходовано более 650 млн руб. собственных оборотных средств на исполнение договорных обязательств по контрактам на строительство инфраструктуры. Управляющая компания ОЭЗ ППТ «Липецк» первой из ОЭЗ страны вышла на безубыточность и не тратит средств федерального и регионального бюджетов на свое содержание», — отметил руководитель ОЭЗ, добавив, что два года подряд Минэкономразвития признает ОЭЗ ППТ «Липецк» самой эффективной промышленной площадкой страны.

«Деятельность ОЭЗ ППТ «Липецк» была проверена Счетной палатой РФ, министерством экономического развития РФ, прокуратурой Липецкой области. По итогам проверок установлено, что нарушений в деятельности управляющей компании в части освоения бюджетных средств не выявлено. Принимая во внимание недоумение партнеров и резидентов от опубликованной цифры о якобы имевшем место хищении 509 млн руб., предназначенных на развитие инфраструктуры Липецкой области, сообщаем, что никаких уголовных дел относительно липецкой площадки не возбуждалось, не ведется и предмета для обсуждения нет», — подчеркнул Ивано Кошелев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июня газета «Коммерсантъ» разместила статью, в которой сообщалось о прекращении работы ОЭЗ, признанных неэффективными по результатам проверок Счетной палаты и Генпрокуратуры РФ. О каких именно зонах идет речь, в статье не говорится.

Между тем, в комментарии для ИА REGNUM губернатор Липецкой области Олег Королев в целом высказался за отказ от работы неэффективных ОЭЗ. Он также добавил, что в настоящее время ведется работа по полной передаче ОЭЗ «Липецк» в ведение региона.