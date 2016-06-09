Ставрополь, 9 июня, 2016, 19:02 — ИА Регнум.



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В Ставропольском крае осужден пособник террористов Магомед Ахмедов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ФСБ.

В марте 2012 года он вымогал 50 миллионов рублей у предпринимателя города Кисловодска Ставропольского края для финансирования террористической деятельности так называемой «хасавюртовской бандгруппы» на территории Дагестана. При этом он угрожал насилием предпринимателю в случае отказа.

13 марта при расследовании этого преступления Ахмедов был объявлен в федеральный розыск. 3 июня 2015 года он был задержан в Черкесске. При задержании у него изъят самодельный пистолет и боеприпасы к нему.

Сегодня, 9 июня 2016 года Кисловодским городским судом Ставропольского края Ахмедов признан виновным в вымогательстве и незаконном хранении оружия. Ему назначено судом наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.