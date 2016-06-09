Москва, 9 июня, 2016, 18:42 — ИА Регнум. Главный редактор газеты «Новые Известия» Валерий Яков ушел в отставку с занимаемой должности. Соответствующее сообщение опубликовано сегодня, 9 июня, на сайте газеты.

archive.government.ru Валерий Яков рядом с Владимиром Путиным

Яков проработал в «Новых Известиях» 19 лет, из них 13 лет — главным редактором. Он сообщил, что у нового руководства издания собственные виды и свои планы в отношении газеты, в связи с чем ему приходится уйти с должности главного редактора.

«Наверное, это их право — решать, с кем и как работать дальше. Обсуждать это решение мне сегодня не хочется. Может быть, как-нибудь потом я еще вернусь к этой увлекательной истории борьбы за выживание», — отметил Яков.

По данным агентства «Москва», место главного редактора занял генеральный директор «Новых Известий» Дмитрий Грызанов.

Напомним, ранее «Новым Известиям» пришлось остановить выпуск печатной версии газеты из-за сложной финансовой ситуации. «Финансовая ситуация, искусственно созданная рядом партнеров, не позволяет продолжать выпуск и распространение печатной версии издания», — было сказано в сообщении на сайте газеты.