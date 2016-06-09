Липецк, 9 июня, 2016, 18:41 — ИА Регнум. В Липецкой области уже ведется работа по переводу особой экономической зоны в ведение региона. Об этом ИА REGNUM заявил глава администрации Липецкой области Олег Королев.

Вера Кашина Логотип ОЭЗ «Липецк»

По мнению главы региона, в современных экономических условиях неэффективные ОЭЗ не имеют права на существование.

Руководитель пресс-службы администрации Липецкой области Александр Царик, комментируя для ИА REGNUM информацию о возможном закрытии неэффективных особых экономических зон, пояснил, что ОЭЗ «Липецк» сегодня — одна из самых успешных в России. «Только 6 июня в Брюсселе особая экономическая зона получила специальную грамоту как лучшая для реализации крупных инвестпроектов. А в 2014 году журнал, входящий в группу Financial Times, признал Липецкую зону лучшей в Европе для реализации инвестпроектов. То есть сегодня речь идет о том, что особая экономическая зона одна из самых успешных и эффективных в России», — пояснил собеседник агентства.

Что касается пяти уголовных дел в связи с якобы хищением средств на развитие инфраструктуры, то, по словам Александра Царика, в администрации об этом ничего не известно.

Александр Царик добавил, что с 2005 года на территории ОЭЗ «Липецк» зарегистрированы 47 компаний из 14 стран мира — Италии, Германии, Бельгии, Японии, Нидерландов, США, Швейцарии, Китая, Израиля, Украины, Польши и Республики Корея, и, конечно, России.

«На сегодняшний день из них производственную деятельность ведут более полутора десятков, создано более 3 тыс. 100 рабочих мест. Общий порядок инвестиций заявленных — 150 млрд рублей, на данный момент фактически вложено около 35 млрд рублей. В бюджеты разных уровней отчислено пять миллиардов рублей», — добавил руководитель пресс-службы обладминистрации, подчеркнув, что администрация высоко оценивает эффективность работы особой экономической зоны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 июня, газета «Коммерсантъ» сообщила о прекращении работы ОЭЗ, которые признаны неэффективными по результатам проверок Счетной палаты и Генпрокуратуры РФ. Что это за ОЭЗ, в статье не уточняется.

ОАО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» создана в 2005 году. Приоритетными направлениями развития являются машиностроение, станкостроение, производство энергетического и сельскохозяйственного оборудования, автокомпонентов, бытовой техники, медицинского оборудования и инструментов, автомобилестроение и робототехника.