Дефицит бюджета Коми составил 7,6 млрд рублей
Сыктывкар, 9 июня, 2016, 18:36 — ИА Регнум. В ходе совещания парламентарии заслушали информацию министра финансов Республики Коми Галины Рубцовой об основных параметрах республиканского бюджета за 2015 год. По информации министра, доходная часть бюджета Коми составила 56 млрд. рублей, общий объем расходов — 63,6 млрд рублей. Дефицит бюджета составил 7,6 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госсовета Коми.
Депутаты также заслушали заключение председателя Контрольно-счётной палаты региона Елены Филимоновой по исполнению бюджета 2015 года. По ее словам, анализ доходной части бюджета свидетельствует о продолжении тенденции укрепления позиций регионального бюджета в части собственной доходной базы,
По итогам обсуждения депутаты рекомендовали правительству региона обратить внимание на необходимость усиления работы по привлечению налоговых и неналоговых поступлений в республиканский бюджет.