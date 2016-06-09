Сыктывкар, 9 июня, 2016, 18:36 — ИА Регнум. В ходе совещания парламентарии заслушали информацию министра финансов Республики Коми Галины Рубцовой об основных параметрах республиканского бюджета за 2015 год. По информации министра, доходная часть бюджета Коми составила 56 млрд. рублей, общий объем расходов — 63,6 млрд рублей. Дефицит бюджета составил 7,6 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госсовета Коми.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Депутаты также заслушали заключение председателя Контрольно-счётной палаты региона Елены Филимоновой по исполнению бюджета 2015 года. По ее словам, анализ доходной части бюджета свидетельствует о продолжении тенденции укрепления позиций регионального бюджета в части собственной доходной базы, т. е. налоговых и неналоговых поступлений, собираемых на территории республики при одновременном сокращении безвозмездных поступлений в бюджет республики из федерального бюджета. В 2015 году уровень собственных доходов составил 88,3%, доля безвозмездных поступлений — 11,7% (в 2014 году аналогичные показатели составили 86,3% и 13,7%). Кроме того, в заключение Контрольно-счётной палаты вошли рекомендации Правительству республики по формированию «Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ». Документ рекомендуется дополнять информацией о проводимой в разрезе каждой госпрограммы работы по оптимизации затрат и снижению низкоэффективных расходов, а также конкретными предложениями по корректировке госпрограмм, имеющих по итогам года низкие оценки эффективности.

По итогам обсуждения депутаты рекомендовали правительству региона обратить внимание на необходимость усиления работы по привлечению налоговых и неналоговых поступлений в республиканский бюджет.