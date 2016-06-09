Минск, 9 июня, 2016, 18:32 — ИА Регнум.



Чарли Лайн. Краска сохнет

Утром 9 июня в Минске трое неизвестных в масках забросали здание Белтелерадиокомпании лампочками с краской — по данному факту Следственным комитетом Белоруссии возбуждено уголовное дело по ст. 339 Уголовного кодекса («хулиганство»), сообщает государственный медиахолдинг Белоруссии.

«Очевидно, что своей предрассветной выходкой эти несчастные хотели добиться внимания СМИ и славы. Но лишь примазались к славе вандалов всех времен и народов, сжигавших книги в 30-х, уничтожавших памятники либо разрушавших Пальмиру совсем недавно. Тем самым своей глупой выходкой «маляры-кидалы» лишь подчеркнули общественную значимость контента, производимого Белтелерадиокомпанией», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте медиахолдинга.

Пропагандисты указали на срок лишения свободы, который предусмотрен за хулиганство, а также пообещали назвать «фамилии хулиганов, их учителей, а также места обучения» в криминальной хронике одной из своих программ. Пресс-служба Следственного комитета Белоруссии воздерживается от комментариев.