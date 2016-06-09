Бейрут, 9 июня, 2016, 18:25 — ИА Регнум. Ливанская военизированная партия «Хезболла» похвалила исполнителей теракта в Тель-Авиве, назвав акт «героическим» поступком, передает Daily Mail.

upyernoz Флаг организации «Хезболла»

В заявлении «Хезболла» подтвердила свою приверженность «сопротивлению» как средству освобождения всех палестинских земель от израильской оккупации.

Шиитская партия участвовала в нескольких конфликтах против Израиля, включая Вторую ливанскую войну с 12 июля по 14 августа 2006 года.

Ранее, 8 июня ИА REGNUM передавало о перестрелке в Тель-Авиве, в результате которой погибли три человека и еще шестеро ранены. Командир полиции района Тель-Авива сообщил, что нападавших было двое. Один из них находится под арестом, а другому оказывают медицинскую помощь, т.к. он получил огнестрельные ранения. Израильская полиция говорит, что за атакой стоят палестинцы.