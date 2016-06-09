Вологда, 9 июня, 2016, 18:24 — ИА Регнум. В этом году общий объем средств на поддержку малого бизнеса из федерального и областного бюджетов составит 1,08 миллиарда рублей. Из этих средств 535 миллионов будет направлено региональному бизнесу на конкурсной основе в виде макрокредитов по субсидированной процентной ставке. Из федерального область привлечет на поддержку предпринимательства порядка 82 миллионов рублей, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в департаменте экономического развития региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Поддержка

«Основным получателем грантовой поддержки в Вологодской области являются стартапы в производственной сфере. На них приходится порядка 42% грантов. Для сравнения, торговая деятельность получает всего 1% грантовых средств. Такую политику поддержки производственного сектора мы будем выдерживать и в дальнейшем. Разработали мы и новые виды поддержки — субсидии на возмещение части затрат по кредитам будут заменены на субсидирование затрат на приобретение оборудования. Это даст возможность предпринимателям, независимо от источника инвестиций, компенсировать часть стоимости оборудования», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель губернатора Вологодской области Алексей Кожевников.

Отметим, что малый и средний бизнес Вологодчины становится основным работодателем в регионе. На предприятиях и в организациях МСБ трудится практически каждый третий трудоспособный житель области. Если в среднем по стране в предпринимательстве задействовано 25% жителей, то в Вологодской области — 32,8% (188,9 тысяч человек). На сегодняшний день в регионе функционирует 14 144 малых предприятия, 153 — средних предприятия, а также зарегистрировано 31 429 индивидуальных предпринимателей.