Москва, 10 июня, 2016, 00:10 — ИА Регнум. Сегодня, 10 июня, Совет директоров ЦБ РФ соберется на заседание, что решить вопрос о величине ключевой ставки, сообщает ИА REGNUM. Большинство экспертов склоняется к тому, что ключевая ставка будет сохранена на нынешнем уровне 11% либо будет незначительно снижена — до 0,25−0,5%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Сегодня на российском рынке созданы все необходимые условия для снижения ключевой ставки, полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. «Прежде всего это взятая под контроль инфляция, снижение которой произошло благодаря укреплению рубля. Тем не менее, картина не так уж и безмятежна — достаточно взглянуть на текущую ценовую конъюнктуру энергетического рынка. Рост стоимости нефти, наблюдаемый в последнее время, собственно, и стимулировал разговоры о возможном смягчении экономической политики в РФ», — полагает Деев.

По мнению эксперта, цены на нефть будут снижаться. «Учитывая очевидную перекупленность углеводородов, отсутствие факторов для продолжения роста, а также осознание сохранения проблемы катастрофического переизбытка, нефть может возобновить снижение в любую минуту, снова нацелившись на «пробой» отметки в 40 долларов за баррель. В этом случае девальвация рубля не заставит себя долго ждать, провоцируя параллельно и рост инфляции. Допуская реализацию подобного сценария, ЦБ России до сих пор воздерживался от снижения ставки рефинансирования. Предстоящее заседание также не станет исключением и ставку сохранят на прежних 11% годовых», — отмечает эксперт.