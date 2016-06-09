Магас, 9 июня, 2016, 18:24 — ИА Регнум. Все участники конфликта в морге в городе Назрани установлены. Задержаны девять человек, у одного из которых изъята граната. Об этом главе Ингушетии сообщил секретарь Совета безопасности республики Ахмед Дзейтов.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР В морге тебя переоденут!

Кроме того, ведется служебная проверка в отношении сотрудников, охранявших здание больницы, сообщили ИА REGNUM 9 июня в пресс-службе главы региона. «Вседозволенность порой приводит к необратимым последствиям, зачинщики потасовки в морге назрановской больницы должны быть наказаны», — заявил Юнус-Бек Евкуров.

Напомним, 27 мая толпа численностью до 50 человек устроила потасовку с охраной республиканской клинической больницы города Назрань в Ингушетии и ворвалась в морг, чтобы вынести тело боевика Хизри Галаева, убитого накануне в ходе спецоперации. Глава республики поручил провести проверку по факту инцидента, а участников и зачинщиков наказать. Кроме того, глава призвал дать оценку безответственному поведению сотрудников морга, которые отдали ключи от морга посторонним людям.