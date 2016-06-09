Донецк, 9 июня, 2016, 18:17 — ИА Регнум.



Результаты обстрела ВСУ по жилому сектору Донецка

Прошлой ночью подразделения ВСУ провели мощные артобстрелы, сравнимые по своей интенсивности с боевыми действиями августа 2015 года. Об этом 9 июня заявил полномочный представитель ДНР в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин, передает ИА REGNUM.

«Сегодняшние ночные обстрелы сравнимы по интенсивности с августом прошлого года. ВСУ целенаправленно обстреливали жилой сектор Донецка, Ясиноватой, Макеевки. Чтобы не допустить обострения и немедленно пресечь действия Украины, ДНР выходит с инициативой на Мартина Сайдика о чрезвычайном заседании Контактной группы в режиме видеоконференции», — сказал Пушилин.

Он также сказал о том, что депутаты, выдвигаемые по спискам ОД «Донецкая Республика», должны полностью поддерживать идеи общественного движения. При этом Пушилин анонсировал чистку в рядах общественной организации. «В этом году нашей главной задачей является работа над качественным составом ОД «Донецкая Республика», и, конечно, без чистки здесь не обойтись. И эта чистка уже идет. Я не люблю об этом говорить, потому что болезненно расстаюсь с людьми, которые так или иначе были членами общественного движения, тем не менее, приходится на это идти. Есть у нас в органах исполнительной власти люди, которые лишились членского билета — соответственно, лишились и своих должностей. Есть и депутаты, которым общественное движение выразило недоверие, и они лишились мандатов, поскольку общественное движение выдвигало их в депутаты, и они должны соответствовать идеям и целям ОД «Донецкая Республика», — отметил Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня заместитель командующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуард Басурин заявил, что вчера ВСУ 582 раза обстреляли позиции армии ДНР. Он отметил, что прошлой ночью в результате ведения боевых действий в Донецке и Макеевке «погиб один мирный житель и 15 получили ранения, серьезно повреждены 44 домостроения». «Получили тяжелые ранения и увечья семья Нижнец, мальчик 2013 года рождения находится в реанимации вместе с матерью», — добавил Басурин.