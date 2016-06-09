Москва, 9 июня, 2016, 18:15 — ИА Регнум. Российской оппозиционерке и телеведущей Ксении Собчак, устроившей скандал в пассажирском самолете, было вынесено письменное предупреждение. Об этом сегодня, 9 июня, сообщает Life.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ксюша

Сообщается, что командир воздушного судна, на котором Собчак устроила скандал, вынес ей письменное предупреждение. Собчак ознакомилась с ним и покинула борт.

Напомним, Собчак возмутилась задержкой отправления самолета из аэропорта «Шереметьево», который должен был вылететь в Санкт-Петербург и вступила в перепалку с экипажем.

Экипаж не нарушал никаких правил и действовал согласно инструкции. По свидетельству очевидцев претензии Собчак сопровождались нецензурной бранью.