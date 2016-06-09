Париж, 9 июня, 2016, 18:09 — ИА Регнум. 11 июня, на второй день чемпионата Европы по футболу Air France собирается отменить 20−30 процентов своих рейсов из-за забастовки пилотов, передает Daily Mail.

vincent desjardins Самолёт Air France в парижском аэропорту Charles de Gaulle

Генеральный директор Фредерик Гажеи сообщил журналистам, что его компания сделала новое предложение по условиям труда, но профсоюзы отвергли его.

Профсоюзы пилотов запланировали забастовки на период с 11 по 14 июня, что по времени совпадает со стартовыми матчами Евро-2016, проходящих в городах Франции.

Гажеи говорит, что Air France постарается ограничить негативное влияние разногласий с рабочими на поездки футбольных болельщиков, но 11-го числа авиакомпания сможет гарантировать лишь 70−80% своих рейсов по всему миру.

Причина недовольства пилотов во Франции состоит в трудовой реформе правительства, облегчающей процедуры найма и увольнения рабочих.