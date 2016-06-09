Донецк, 9 июня, 2016, 18:07 — ИА Регнум. 8 июня на Донетчине в результате ведения боевых действий погиб один боец ДНР, при этом еще один солдат получил ранения. Об этом сегодня, 9 июня, на брифинге заявил заместитель командующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуард Басурин, передает ИА REGNUM.

Andrew Butko Эдуард Басурин

Он сообщил, что вчера ВСУ 582 раза обстреляли позиции армии ДНР в населенных пунктах: Озеряновка, Майорск, Зайцево, Яковлевка, Ясиноватая, Докучаевск, Макеевка, Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский районы и аэропорт). «Противник выпустил 135 152-мм артиллерийских наряда, 46 танковых снарядов, 244 мины калибра 120 мм, 120 мин калибра 82 мм. Кроме того, обстрел велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия», — сказал Басурин.

По его словам, в результате ведения боевых действий «погиб один мирный житель и 15 получили ранения, серьезно повреждены 44 домостроения». «Получили тяжелые ранения и увечья семья Нижнец, мальчик 2013 года рождения находится в реанимации вместе с матерью», — добавил Басурин.

Он также проинформировал, что разведка ВС ДНР продолжает фиксировать концентрацию запрещенных вооружений и личного состава ВСУ вдоль линии соприкосновения. «В районе населенных пунктов: Майорск, 1,5 км до линии соприкосновения войск, выявлено местонахождение 122-мм минометной огневой позиции. Дзержинск, 5 км до линии соприкосновения войск, установлено местонахождение трех САУ. В районе населенного пункта Новобахмутовка, 10 км до линии соприкосновения войск, установлено местонахождение шести 120-мм минометов. Новоселовка Вторая, 8 км до линии соприкосновения войск, выявлено местонахождение трех 82-мм минометов. Мы призываем население и личный состав армии ДНР к повышению бдительности и готовности к отражению провокаций со стороны ВСУ», — подытожил Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник заявил, что вчера в Донбассе в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, пятеро силовиков получили ранения. По его словам, в районе промзоны Авдеевки и шахты «Бутовка» (Донецкое направление, под контролем ВСУ) «продолжаются тяжелые бои». В частности ВС ДНР подтянули к линии фронта значительные силы, в том числе минометные и артиллерийские батареи. Они развернуты по линии Ясиноватая — Минеральное — Спартак — Донецк.