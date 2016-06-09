Грозный, 9 июня, 2016, 18:03 — ИА Регнум. В селе Ца-Ведено количество разрушенных при сходе оползня домов, не подлежащих восстановлению, достигло 22. Всего повреждено 35 домовладений, 13 из них получили частичные повреждения, сообщили ИА REGNUM 9 июня в пресс-службе регионального управления МЧС.

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К 13:00 эвакуация жителей из поврежденных домов была завершена. Их разместили в средней общеобразовательной школе села Ца-Ведено. Для жителей, пострадавших от удара стихии, организовано питание. Психологи управления МЧС оказывают им психологическую помощь. В селе ведутся аварийно-спасательные и восстановительные работы, в которых задействованы 58 человек и 16 единиц техники. К 19:00 все работы, как отметили в спасательном ведомстве, должны быть завершены.

В МЧС предупреждают об угрозе новых ударов стихии. Так, из-за обильных осадков уровень воды в реках региона продолжает подниматься. Сильные дожди с грозами и шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Чечне в течение ближайших суток. При этом существует вероятность чрезвычайных происшествий не выше муниципального уровня, связанных с подъемом уровня воды на реках местами до неблагоприятных отметок.