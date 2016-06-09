Самара, 9 июня, 2016, 17:58 — ИА Регнум. Руководитель департамента градостроительства мэрии Самары Сергей Рубаков заявил «о достойном качестве» 35 квартир для детей-сирот, которые в конце июня будут переданы муниципалитету застройщиком, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

9 июня исполнительный директор Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ) Реналь Мязитов показал главе департамента мэрии Сергею Рубакову квартиры в Кировском районе в двух многоэтажках в районе Ташкентского переулка и улицы Нагорной. «По параметрам квартиры по муниципальным контрактам должны быть не менее 31 кв. м, — пояснил Рубаков. — Здесь однокомнатные квартиры чуть больше, неплохие кухни — от 11 до 13 кв. м, хорошие комнаты. В целом, эта та квартира, в которую можно заезжать и жить».

Чиновник отметил, что сложность реализации таких социально-ориентированных программ как «Переселение из аварийного жилья» и «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» заключается, в том числе, и в довольно низком региональном стандарте по стоимости квадратного метра и не все застройщики готовы работать по таким условиям.

«В прошлом году из 128 предоставленных квартир 118 город приобрел через СОФЖИ, — продолжил Сергей Рубаков. — Такие социально направленные компании помогают нам в решении важных социальных задач». Квартиры в новом доме — с чистовой отделкой: пластиковые окна, металлическая входная и деревянные межкомнатные двери, в коридоре и комнатах — отделка обоями, на полу — линолеум и плинтуса; установлена сантехника, проведено электричество. Установлены счетчики горячей и холодной воды. Квартиры полностью готовы к заселению.

Читайте также: Самарский регион: число детей-сирот снижается, а их очередь на жилье растет

«Фонд уже четыре года по поручению министерства строительства занимается работой по реализации программ переселения из аварийного жилья и предоставления жилья детям-сиротам, — прокомментировал Реналь Мязитов. — За это время мы построили, и передали муниципалитетам свыше 32 тыс. кв м жилья с чистовой отделкой или 767 квартир. Мы работаем не только в Самаре, но и в Тольятти, Отрадном, Похвистнево, Кинельском и Красноярском районах».

Всего до конца 2016 года Фонд передаст муниципалитету Самары в рамках госконтрактов 108 квартиры с общей площадью с учетом балконов и лоджии 4 611,78 кв.м. На стадии оформления находятся еще 20 контрактов на 61 квартиру общей площадью с учетом балконов и лоджий — 2 578,51 кв.м.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подводя итоги исполнения в 2015 году госпрограммы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова констатировала, что в региональном бюджете на эти цели было предусмотрено 519,2 млн рублей, квартиры получили 473 человека.

Читайте также: В Самарской области сироте купили дом-развалюху за 945 тыс. рублей