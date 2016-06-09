Ростов-на-Дону, 9 июня, 2016, 17:58 — ИА Регнум. Около 200 обманутых дольщиков 11 июня выйдут на митинг в Ростове-на-Дону. На площадке перед зданием Донской государственной публичной библиотеки 125 семей развернут гигантское письмо, адресованное главе российского государства Владимиру Путину и надзорным ведомствам. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM 9 июня активист, обманутый дольщик Александр Ионов, городским властям горожане, вложившие деньги в незавершенную стройку, уже не верят.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

«Мы своими силами накрыли дом, который застройщик — концерн «Вант» — не достроил по переулку Университетскому, 78, своими силами охраняем высотку. Но стоять на страже и платить деньги за охрану здания нам очень накладно, так как мы все выплачиваем ипотечные кредиты, а раньше осень, вероятно, администрация областного центра нашу проблему решать не начнет. Нам важно, чтобы они ускорились, а на митинги уже мало кто обращает внимание. Огромным конвертом и самим письмом мы хотим, чтобы нас всё-таки заметили», — поделился Ионов.

По итогам акции протеста будет написана петиция, которую направят Владимиру Путину, в прокуратуру РФ.

Напомним, что в донской столице насчитывается 21 долгострой. Администрация пообещала инвесторам, которые завершат начатые предыдущими застройщиками дома, предоставить земельные участки в микрорайоне «Левенцовский».