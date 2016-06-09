Ярославль, 9 июня, 2016, 17:58 — ИА Регнум. Ярославский художник Артур Кашак создал гигантские граффити (или мурал) на многоэтажке на улице Могилевской в Минске. Они появились в связи с проведением Дней Дружбы Москвы и Минска в начале июня и представляет из себя изображение белорусского мальчика, который дарит цветы русской девочке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM сам Артур Кашак, он специально приезжал в Минск по заказу компании «Новатек Арт» и почти неделю работал над проектом .

Минчане с удовольствием фотографировались на фоне работы ярославского граффитиста, однако местные блогеры и СМИ обрушились с критикой.

«Примерно так государственные ребята видят необходимость стимулировать добрососедские отношения — корявенько, убого и абсолютно неэффективно. Вот уж чудеса: только за искусство берутся власти, получается страшное фуфло», написал в соцсетях журналист Денис Блищ.

«Для агрогородка вполне приемлемо. Такие власти. Нам всем нужно смириться с тем, что городов у нас нет. Агрогородки», — высказал свое мнение музыкант Александр Куллинкович.

Минские СМИ отреагировали менее жестко, но тоже скорее негативно. Одна из публикаций на тему граффити Артура Кашака озаглавлена: «Что не так со стрит-артом про дружбу Минска и Москвы. Линч художников и активистов».

«Работу такого рода нужно делать с осторожностью. Не каждый эскиз, выполненный на бумаге, может так же хорошо смотреться на объекте в 9 этажей. В данной ситуации этот момент не был учтен, и поэтому можно заметить большие пустоты, которые бросаются в глаза: кажется, чего-то не хватает.

Сама стилистика рисунка не совсем правильно подобрана и портит городской ансамбль. Уверен, что автор рисунка владеет техническими навыками и у него есть опыт в подобных росписях. Но в данный момент это не спасло ситуацию», — говорит в публикации издания Citidog автор стрит-арт-проектов Евгений Cowek .

Корреспондент ИА REGNUM связался с Артуром Кашаком, но он отказался комментировать минские граффити, сославшись на контракт с компанией «Новатек Арт», по которому он может рассказывать только про техническую сторону проекта.

«Я как бы руки проекта, реализатор. Сама идея принадлежит не мне. Я работаю на клиента и могу по договору отвечать СМИ только на технические вопросы. Работа заняла 6 дней. Квадратура здания в Минске 800 квадратных метров. Я работал с помощником. Это работа не по трафарету, разметка делается с помощью проектора вечером-ночью, а днем закрашивается. Своеобразная большая раскраска получается», — рассказал Артур Кашак корреспонденту ИА REGNUM.

Артур отметил, что в Ярославле у него более свободное творчество. Проект же в Минске это работа.

Еще один резонансный проект Артура «Звездные войны» на Садовой-Спасской в Москве широко освещался в СМИ, сюжет о нем показал телеканал RT.