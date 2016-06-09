Минск, 9 июня, 2016, 17:57 — ИА Регнум.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

В Минске с 21 по 30 июня будет работать миссия Международного валютного фонда под руководством главы миссии фонда по Белоруссии Питера Долмана, сообщает представительство фонда в постсоветской республике.

Миссия оценит экономическую политику руководства Белоруссии, а также проведёт с ним ежегодные консультации. В частности, состоятся встречи с членами Совмина и Нацбанка, представителями негосударственного сектора экономики, научного сообщества и профессиональных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный Минск перестал обвинять МВФ в «политизированности», ожидаяфинансовую помощь в объёме $3 млрд под 2,28% на 10 лет. Фонд настаивает на начале выполнения своих ранее сделанных рекомендаций прежде, чем выделит кредит, который руководство Белоруссии желает получить в рамках новой программы сотрудничества. Предыдущая программа фонда, направленная на поддержку либеральных реформ в Белоруссии (stand-by) была завершена в 2010 году, весной 2015 года задолженность перед фондом была полностью погашена. Александр Лукашенко пообещал подробнее рассказать о либертаристах во власти, продвигающих ценности МВФ, на пятом «Всебелорусском народном собрании».