Москва, 10 июня, 2016, 00:15 — ИА Регнум. Постоянный автор ИА REGNUM Михаил Нейжмаков разобрался в том, насколько справедливы обвинения со стороны КПРФ в том, что конкуренты побеждают на выборах, потому что их путают с партией Геннадия Зюганова.

Гелий Коржев. Поднимающий знамя. 1957-1960

На самом деле «Коммунисты России» не первый год участвуют в выборах и ведут политическую работу, что называется, на местах.

Подробности читайте здесь: Коммунисты борются за избирателей «рыночными» методами

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