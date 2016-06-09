Рамалла , 9 июня, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Президент Палестины Махмуд Аббас осудил вчерашний (8 июня) теракт в Тель-Авиве, передает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заправка

В заявлении Аббаса говорится, что его администрация «выступает против атак на мирных жителей, независимо от их причин и оправдания».

В сообщении палестинских властей нет прямого указания на стрельбу в Тель-Авиве, но время обращения Аббаса говорит о том, что оно касается событий в израильской столице.

Ранее, 8 июня ИА REGNUM передавало о перестрелке в Тель-Авиве, в результате которой погибли три человека и еще шестеро ранены. Командир полиции района Тель-Авива сообщил, что нападавших было двое. Один из них находится под арестом, а другому оказывают медицинскую помощь, т.к. он получил огнестрельные ранения. Израильская полиция говорит, что за атакой стоят палестинцы.