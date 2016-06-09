Махачкала, 9 июня, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Глава республики Рамазан Абдулатипов на сессии Народного собрания раскритиковал работу правительства по исполнению и планированию бюджета, передает 9 июня корреспондент ИА REGNUM. На сессии обсуждался вопрос исполнения бюджета за 2015 год.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Абдулатипова возмутил ответ министра финансов республики Билала Джахбарова на вопрос депутата Гамидуллаха Магомедова о причинах невыплаты бюджетникам субсидии на оплату коммунальных услуг за прошлый год. Руководитель ведомства ответил, что Министерство труда и социального развития без согласования с Минфином проиндексировало эти выплаты, но деньги не были заложены в бюджет.

Рамазан Абдулативов отметил, что если даже он, философ, понимает, что в бюджетном планировании республики непорядок, то экономистам и финансистам тем более понятно, что планирование не сбалансировано.

В качестве примера принятия гарантий в ущерб бюджету он привел историю с «Дагагрокомплексом». «Гарантия — это один из механизмов обеспечения инвестиционной активности. А мы отдали 1,3 млрд рублей «Дагагрокомплексу» и не можем ничего вернуть, потому что они обанкротились… Вы должны отвечать за каждую цифру и каждую копейку. А не рассказывать байки! И полный бардак, который есть в ФОМС по неформальной занятости, надо срочно исправлять. Предупреждаю правительство, таких шуток больше не будет», — заявил Абдулатипов.

Согласно данным Минфина республики, доходы бюджета за 2016 год составляет 90 млрд 377 млн рублей. Из них 64,1 млрд рублей — дотации из федерального бюджета.