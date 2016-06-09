Глава Дагестана раскритиковал работу правительства
Махачкала, 9 июня, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Глава республики Рамазан Абдулатипов на сессии Народного собрания раскритиковал работу правительства по исполнению и планированию бюджета, передает 9 июня корреспондент ИА REGNUM. На сессии обсуждался вопрос исполнения бюджета за 2015 год.
Абдулатипова возмутил ответ министра финансов республики Билала Джахбарова на вопрос депутата Гамидуллаха Магомедова о причинах невыплаты бюджетникам субсидии на оплату коммунальных услуг за прошлый год. Руководитель ведомства ответил, что Министерство труда и социального развития без согласования с Минфином проиндексировало эти выплаты, но деньги не были заложены в бюджет.
Рамазан Абдулативов отметил, что если даже он, философ, понимает, что в бюджетном планировании республики непорядок, то экономистам и финансистам тем более понятно, что планирование не сбалансировано.
В качестве примера принятия гарантий в ущерб бюджету он привел историю с «Дагагрокомплексом». «Гарантия — это один из механизмов обеспечения инвестиционной активности. А мы отдали 1,3 млрд рублей «Дагагрокомплексу» и не можем ничего вернуть, потому что они обанкротились… Вы должны отвечать за каждую цифру и каждую копейку. А не рассказывать байки! И полный бардак, который есть в ФОМС по неформальной занятости, надо срочно исправлять. Предупреждаю правительство, таких шуток больше не будет», — заявил Абдулатипов.
Согласно данным Минфина республики, доходы бюджета за 2016 год составляет 90 млрд 377 млн рублей. Из них 64,1 млрд рублей — дотации из федерального бюджета.