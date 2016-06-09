Брянск, 9 июня, 2016, 17:34 — ИА Регнум. Филиал «Брянскэнергосбыт"ООО «ТЭК-Энерго» отключил электричество в музее-усадьбе Алексея Толстого селе Красный Рог Брянской области. Как передает портал «Наш Брянск», долг составляет примерно 492 тысячи рублей. Музей живет без света с 18 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свет

«Музей-усадьба является филиалом Брянского государственного краеведческого музея. Свет отключили нам 18 мая за неуплату. Какой выход из создавшейся ситуации? Нужно проплатить задолженность», — цитирует издание и.о. директора музея-усадьбы Людмилу Воробьеву.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2015 года на реконструкцию музея-усадьбы из федерального бюджета было выделено 163 млн рублей. Средства были выделены поручением председателя правительства РФ Дмитрия Медведева на основе обращения брянского губернатора Александра Богомаза. Работы в рамках подготовки к 200-летию со дня рождения писателя, которое отмечается в 2017 году.

Так же в 2015 году музей-усадьба Толстого наряду с заповедником Ф. И. Тютчева «Овстуг» вошла в пилотный проект «Русские усадьбы». Всего же маршрут охватывает пять регионов — Тульскую, Тамбовскую, Рязанскую, Калужскую и Брянскую области.