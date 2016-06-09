Санкт-Петербург, 9 июня, 2016, 17:30 — ИА Регнум. Технологическое нарушение на трубопроводе диаметром 200 мм у дома 19 по Ленинскому проспекту в Петербурге произошло сегодня, 9 июня, в ходе проведения гидравлических испытаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

ru.torange.biz Прорыв трубы

«Сейчас ведутся работы по локализации вытекания. К ремонтным работам приступят после завершения гидравлических испытаний, которые ориентировочно закончатся в 20:00», — пояснили в пресс-службе компании.

Из трубопровода вытекает теплая вода — ее температура 40 градусов.

В одном из направлений движение транспорта по Ленинскому проспекту из-за вытекания ограничено.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на минувшей неделе в ходе гидравлических испытаний в Василеостровском районе также было зафиксировано несколько прорывов. К счастью, люди не пострадали, однако в образовавшийся размыв угодила дорогая иномарка.

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Гидравлические испытания необходимы при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. Они позволяют определить неблагоприятные зоны и спланировать программу капремонта трубопроводов.

Энергетики просят всех жителей и гостей Санкт-Петербурга быть предельно внимательными и осторожными во время испытаний, обходить и объезжать места парения и вытекания воды и сразу сообщать о таких ЧП оперативным службам.