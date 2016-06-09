Севастополь, 9 июня, 2016, 17:30 — ИА Регнум. Традиционные места купания многих поколений севастопольцев — природный галечный пляж и песочная бухта на территории «Херсонеса Тарвического» — стали недоступны после перевода памятника в федеральную собственность. Администрация музея-заповедника категорически запрещает купание на территории особо ценного объекта культурного наследия народов РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Alex Kozlov Херсонес Таврический

В защиту интересов горожан выступили депутаты Заксобрания города, которые считают, что запрет на купание в Херсонесе не обоснован, а в условиях сокращения доступа к морю нужно искать компромиссное решение.

«Мы понимаем, что прибрежная часть Херсонеса, которая также является частью объекта культурного наследия, активно используется в качестве пляжа, но мы вынуждены принять меры, чтобы усилить контроль и не допустить нагрузки на памятник. При таком бесконтрольном использовании прибрежной зоны мы можем потерять Херсонес», — цитирует пресс-служба музея «Херсонес Таврический» слова теперь уже бывшего гендиректора музеяЛарисы Седиковой.

Юрист заповедника Дмитрий Недогибченко объяснил запрет на купание и тем, что в 25-метровой прибрежной зоне могут находиться археологические артефакты, требующие охраны. Однако с такой позицией не согласны севастопольцы, многие десятилетия купавшиеся на природном галечном пляже в Херсонесе.

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Добавим, что формально купание в Херсонесе запрещалось и в советские, и в украинские годы, но никогда реально не исполнялось. В то время, когда вход на территорию заповедника был платным, администрация музея выдавала некоторое количество пропусков для жителей близлежащих улиц, таким образом косвенно разрешая купание. Бесплатным был вход и для прихожан Свято-Владимирский собора, который находится на территории «Херсонеса».

После заявления дирекции музея о запрете, около 400 человек подписали коллективное обращение в Законодательное Собрание города с просьбой разобраться в ситуации, связанной с запретом на купание на территории музея-заповедника.

Севастопольцы ссылаются на статью 6 «Водного кодекса Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ, где говорится о возможности каждого гражданина иметь доступ к водным объектам общего пользования.

Депутат ЗС Вячеслав Горелов считает, что запрет на купание в Херсонесе не обоснован и не регламентирован законодательными актами.

«Проблема на самом деле более чем серьёзная. В Севастополе очень мало пляжей. Доступ к береговой черте в городе постоянно сужается из-за того, что появляются объекты министерства обороны РФ, гостиничные и санаторные комплексы, которые ограничивают или запрещают доступ к морю. «Отрывать» от севастопольцев почти полтора километра береговой линии по надуманным, искусственным причинам мне представляется неразумным», — считает законодатель.

Горелов добавил, что горожане не претендуют на херсонесский пляж в традиционном смысле этого слова. «Для нас, выросших у воды, «пляж» — это просто море, без всяких спасательных станций и медпунктов», — подчеркнул он.

Представители историко-археологического музея также ссылаются на положения ЮНЕСКО.

«Вопросу купания посвящена часть документа — плана управления объектом всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Данный пункт плана управления обсуждался с экспертами ЮНЕСКО, с привлеченными специалистами в области охраны культурного наследия и памятников археологии. Напомню, что территория объекта Всемирного наследия — древнее Херсонесское городище уходит в море, и на эту территорию также распространяется законодательство в области охраны памятников», — отмечает ученый секретарь музея-заповедника Наталья Гинькут.

В свою очередь, депутаты планируют направить обращения в адрес директора музея, а также в министерство культуры РФ с просьбой рассмотреть компромиссные варианты решения этой проблемы.

Выходом из тупиковой ситуации может стать разрешение на купание до 09:00 часов утра и вечером после 18:00 часов до закрытия заповедника. Это позволит хоть немного снять социальную напряжённость, ведь многие из «купальщиков» — это пожилые люди или мамочки с детьми, живущие на близлежащих улицах, и горожане, которые купаются до или после рабочего дня.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа 2015 года президент РФ Владимир Путин принял решение включить памятники и территории национального заповедника «Херсонес Таврический» в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.