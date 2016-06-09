Севастополь, 9 июня, 2016, 17:28 — ИА Регнум. Четыре боевых корабля НАТО сопровождали новейший российский фрегат «Адмирал Григорович» по пути к месту постоянного базирования в Севастополе. Об этом сегодня, 9 июня, сообщил журналистам командир 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота (ЧФ) капитан 1-го ранга Олег Криворог.

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Он сообщил, что при форсировании проливов Дарданеллы и Босфор четыре боевых корабля ВМФ Турции сопровождали российский фрегат. Натовские военные очень внимательно следят за новейшим российским кораблем, который обладает сильными боевыми характеристиками.

Ранее сегодня стало известно, что «Адмирал Григорович» благополучно прибыл в Севастополь.

Как ранее сообщало иа регнум «Адмирал Григорович» был передан ВМФ 11 марта 2016 года. 6 мая фрегат вышел из Балтийска, 8 июня он прошел Дарданеллы и Босфор и вошел в акваторию Черного моря.

«Адмирал Григорович» является сторожевым кораблем дальней морской зоны (фрегат), построенным по проекту 11 356. Этот проект создали в Северном проектно-конструкторском бюро. По сути этот фрегат является развитием экспортных фрегатов типа «Тальвар», которые Россия строила для ВМС Индии.

На данный момент в составе флота находятся два корабля проекта 11 356 — это «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен». Уже спущены на воду и достраиваются третий и четвертый корабли этой серии — «Адмирал Макаров» и «Адмирал Бутаков». На стапеле находится «Адмирал Истомин», в планах закладка «Адмирала Корнилова».